بالفيديو: إطلالة مدهشة.. نافذة مطبخ تُطل على قبة الصخرة

تخيّل أن تكون نافذة مطبخ منزلك تُطل على باحات مسجد قبة الصخرة، تصبح وتمسي على إطلالة لأحد أهم المعالم الإسلامية عبر التاريخ.

"سوا" رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو، يظهر فيه نافذةً لأحد المنازل في البلدة القديمة ب القدس المحتلة، تُطل مباشرة على مسجد قبة الصخرة.

إذ وثقت صفحة "القسطل" على موقع "فيسبوك" مقطع الفيديو المدهش وأرفقته بتعليقٍ قالت فيه إنه "إطلالة من أجل الإطلالات على قبة الصخرة في المسجد الأقصى".

Advertisements

ووفقًا لما نشرته الصفحة، فإن المقطع المتداول، يعود لإطلالة تخص مطبخ الحاجة المقدسية "أم محمد" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وعلّق النشطاء على المقطع المتداول إذ قال حساب "قناديل مقدسية": "إني لأحسد جاركم لجواركم، طوبى لمن أمسى لبيتك جارًا، يا ليت جارك باعني من داره شبرًا فأعطيه مقابل كل شبر دارًا".

فيما قال حسابٌ آخر يحمل اسم "تقوى": "هذا المطبخ اللي ب فتح النفس للجلي والطبخ والشغل وانبسط وأنام فيه، هذا مش مطبخ، هذا قلعة، مملكة لا توصف، جنة على الأرض".