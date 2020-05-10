حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر بالقوة في "رامز مجنون رسمي"

قدم مطرب المهرجانات المصرية حمو بيكا اعتذاره لنقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر خلال برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الحلقة السابعة عشر والذي يقدمه الفنان رامز جلال ويعرض عبر قناة ام بي سي السعودية يوميًا في رمضان 2020.

قام رامز جلال في الفقرة الثالثة من الحلقة، بإنزال حمو بيكا في حوض مياه، ليقوله له: "يا رامز المياه ساقعة"، وقام بتهديده بالكابوريا قائلا: "أنا هاخدلك حقك يا أستاذ هاني شاكر"، ليقول حمو بيكا: "المعلم رامز جلال علم عليا".

بعد ذلك خاطب رامز جلال هاني شاكر قائا له : "نقابة الممثلين تُدافع عن نقابة المهن الموسيقية"، ليرد بيكا: "يعني أنت اللي هتجبلهم حقهم"، ويرهب رامز جلال ضحيته بالثعبان، ليقول حمو بيكا: "رامز جلال عم العالم وعلم عليا"، ويجبره مقدم البرنامج على قول: "أنا أسف يا هاني يا شاكر.. وأسف يا حلمي يا بكر".



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وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور.

ويعد برنامج رامز مجنون رسمي من أكثر البرامج التي أحدث حالة من الجدل في العالم العربي وفي مصر خصوصًا بعد أن قدم عدد من المحامين شكاوى ضد البرنامج والقناة العارضة له بذريعة التخويف والترهيب الذي يتعرض له ضيوف رامز مجنون رسمي وهم مقيدون لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.