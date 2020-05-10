شاهد .. وطن ع وتر 2020 الحلقة 17 السابعة عشر بطولة عماد فراجين

مشاهدة الحلقة 17 مسلسل وطن ع وتر 2020 التي عرضتها قناة رؤيا كوميدي مساء اليوم الأحد 10 مايو، إذ ظهر خلالها الفنان عماد فراجين مع معتصم الفحماوي والممثل محمد الطيطي والآخرين.

والحلقة السادسة عشر من مسلسل وطن ع وتر 2020 بعنوان الزواج الأخير، إذ كان يتحدث في مستهلها مع فتاة يرغب في الزواج منها، قبل أن يهجم عليهم مجموعة من الأطفال وسط الشارع. وطن ع وتر الحلقة 17 كاملة اضغط هنا.

وتوجه عماد فراجين إلى بيت صديقه عزت وجلس مع زوجته التي اعتقدها في بداية الأمر أنها والدته، إذ أخبره أنه تزوجها بسبب الأموال التي تمتلكها، ودله على جارة له لديها مليارات الدولارات فوافق على الزواج بها قبل رؤيتها.

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وكانت هناك مشكلة في الزوجة التي اختارها عزت لصديقه ابو الفراجين، إذ يموت كل شخص تتزوجه وسبق لها الزواج خمس مرات إلا أنه وافق وذهب لخطبتها وتزوجا فعليا في حفل صغير.

وانتهت مراسم الفرح سريعا إذ توجه أبو الفراجين مع زوجته الخمسينية إلى الشقة، وفي اليوم التالي كان عماد فراجين يصلي ويدعي أن تمر هذه الأيام بخير دون أن يموت كما الأزواج السابقين.

ودخلت عليه زوجته بعد الصلاة من أجل تناول حبة الضغط، لكنه فُزع حينما رآها وبات يخاف من البقاء في المنزل كي لا يموت، قبل أن يجد صديقه عزت على الباب وأخبره بكيفية حياته الحياة الصعبة.

ولم يتمكن عماد فراجين من التأقلم مع زوجته، إذ أصبح يتشاجر معها بشكل شبه يومي، كونها مريضة دائما، لكنه مات قبل أن يحصل على المال منها في اليوم الخامس الذي تم الاتفاق عليه.