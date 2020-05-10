شاهد: أسماك القرش تفعل ما عجز عنه فيروس كورونا

تمكنت أسماك القرش المتوحشة من إغلاق شواطئ كاليفورنيا بشكل كامل بعد فشل فيروس كورونا المستجد في ذلك.

وأعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا، أن ضحية عمرها 26 عامًا افترستها أسماك قرش من فصيلة جديدة في المنطقة، على شاطئ شمال كاليفورنيا أثناء ركوب الأمواج قبالة شاطئ مانريسا على الطرف الشمالي من خليج مونتيري.

وبحسب موقع سبوتنيك، فأن السلطات الصحية في الولاية تغلق الشواطئ بين الساعة 11 صباحًا و5 مساءً كل يوم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنها تسمح للناس بعبور الشواطئ للسباحة، والتجديف، وركوب الأمواج والمشاركة في الرياضات المائية الأخرى خلال تلك الأوقات.