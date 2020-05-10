أعلنت وزارة التعليم المصرية يوم الأحد 10 مايو 2020، عن تفعيل رابط تسجيل الحضور بعد الانتهاء من الامتحان للصف الثاني الثانوي بكل المحافظات، داعية الجميع إلى الإسراع.

وبدأ طلبة الصفين الأول ثانوي والثاني ثانوي في مصر، بتقديم الاختيارات يوم التاسع والعشرين والثلاثين من شهر نيسان الماضي على التوالي، فيما من المقرر أن تختتم في السابع عشر والثلاثين من مايو الجاري.

رابط تسجيل الحضور لامتحان أول وثاني ثانوي اضغط هنا.

جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول ثانوي 2020 في مصر

يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 امتحان اللغة العربية، السبت 2 مايو اللغة الأجنبية الأولى، الاثنين 4 مايو الأحياء، الأربعاء 6 مايو الجغرافيا، السبت 9 مايو اللغة الأجنبية الثانية، الاثنين 11 من نفس الشهر الرياضيات.

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أما يوم السبت 16 مايو 2020 فمن المقرر أن يشهد إجراء اختبار الفيزياء في كل محافظات مصر، الاثنين 18 مايو امتحان التاريخ، والأربعاء 20 من ذات الشهر الكيمياء، علما أن الفترة الزمنية المتاحة للطلاب لتقديم الامتحانات من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا.

جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوية 2020 في مصر

الخميس 30 أبريل 2020 اللغة العربية والشعبة عام أي للجميع، الأحد 3 مايو اختبار اللغة الأجنبية الأولى عام، الثلاثاء 5 مايو الأحياء مع الفلسفة والمنطق للعلمي والأدبي، الخميس 7 مايو اللغة الأجنبية الثانية والشعبة عام كذلك.

أما يوم الأحد 10 مايو يقدم امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات عام، الثلاثاء امتحان التاريخ والفيزياء للأدبي والعلمي، الخميس 14 الشهر علم النفس والاجتماع مع التطبيقات الرياضية للعلمي والأدبي.