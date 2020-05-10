طريقة سهلة لعمل الكعك الفلسطيني بمذاق شهي

طريقة عمل معمول اساور تعتبر من أكثر الوصفات التي تريد النساء معرفتها من أجل عمل حلوى العيد الشهية، وخصوصًا طريقة معمول اساور التمر وسوف نقدم لكم بهارات معمول لكي تخرج لك وصفة ناجحة للغاية وتقدمينها لضيوفك في العيد أو لأطفالك في أي وقت، أو خلال وجبة الإفطار بالصباح.

وتعتبر طريقة المعمول هي أسهل حلويات العيد وأقلها من ناحية المكونات كذلك، وأيضًا يمكنكم من المقادير التالية معرفة طريقة الكعك الأساور أيضًا.

طريقة عمل كعك اساور

المقادير:

- أحضر كوبين من الطحين الأبيض أو الدقيق الأبيض.

- أحضر ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة أخرى صغيرة من البيكينج باودر.

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- أحضر ملعقة صغيرة من الملح ونصف كوب من الزيت ونصف كوب آخر من المياه الدافئة.

طريقة التحضير:

ستقوم بعجن كافة المكونات التي سبق وذكرناها لكم، ولكن نحرص على أن نقوم بإضافة المياه إلى الخليط بالتدريج وبمجرد أن نحصل على عجينة سهلة في التشكل نتركها قليلًا حتى تختمر، ويفضل أن تترك لفترة لا تقل عن نصف ساعة فقط.

ومن ثم نقوم بفرد العجينة على ورق الزبدة، وكذلك نقوم بالبدء في تشكلها، ونحرص أن تكون العجينة لا تلتصق باليد حتى نستطيع أن نقوم بتشكيلها كما نرغب.

ثم نقوم ببرم معجون التمر على العجينة ونقوم بلفها على شكل إسورة أو كما ترغب على شكل خاتم ونقوم بوضعها في صينية من أجل خبزها في الفرن، ونقوم بدهنها بالحليب، ونقوم أيضًا برشها بالسمسم من أجل التزيين.

بهارات معمول سهلة

والجدير بالذكر أننا نستطيع أن نقوم بوضع السمسم على وجه المعمول كبهارات معمول بالإضافة إلى أنه يمكن أن نقوم بوضع حبة البركة أيضًا من ضمن البهارات، وفي هذه الحالة نقوم بوضع الصينية في الفرن للخبز على درجة حرارة متوسطة، وعندما نجد المعمول قد احمر لونه من الأسفل نقوم في الحال بإغلاق النار ونترك الصينية حتى تبرد قليلًا وتهدأ ومن ثم نقوم بإخراج معمول اساور منها.