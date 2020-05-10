طريقة عمل البطاطا المحشيّة بالبروكلي والجبن

تعد البطاطا المحشية باالبروكلي والجبن من الوصفات السهلة والشهية في الطعام ، بجانب الأطباق المتنوعة من الشوربة والسمبوسة. ونقدم لكم مكونات وطريقة إعدادها.

البطاطا المحشيّة بالبروكلي والجبن

المكوّنات

أربع حبات من البطاطا.

نصف رأس من البروكلي.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة جبن البارميزان.

كوب من جبن البارميزان المبروش.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

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طريقة التحضير

نثقب حبّات البطاطا بعد أن نغسلها جيّداً تحت الماء.

نضع البطاطا في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسّطة لمدة ربع ساعة أو حتى تصبح ناضجةً.

نضع قدراً من الماء على النار، ونتركه حتى يغلي، ثمّ نضيف قطع البروكلي ونتركها مدّة خمس دقائق، ثمّ نرفعها من الماء ونصفّيها جيداً.

نُقطّع البطاطا المشوية إلى أنصاف، ثمّ نخرج لبّ البطاطا باستخدام ملعقة مع الاحتفاظ بشكل القشرة.

نضع لب البطاطا في وعاء، ونضيف له قطع البروكلي المسلوقة والملح والفلفل والجبن وصلصة الجبن ونقلّبهم جيّداً.

نحشو البطاطا بالمكوّنات السابقة، ثمّ نعيدها إلى الفرن لمدّة نصف ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبيّاً.

نقدّم البطاطا ساخنةً بعد أن نخرجها من الفرن مع أطباق الأرز والدجاج أو اللحم.