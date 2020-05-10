فنانة تفضح إعلاناً لدواء منحف يستغل اسمها

نفت النجمة الفرنسية أمل بنت، استخدامها لأي عقار طبي لخسارة وزنها،مشيرةً إلى أن تم استخدام اسمها من أجل الترويج لدواء منحف.

ونشرت بنت على حسابها "إنستغرام": "رجيم كيتو بواسطة كبسولات منحفة أو أي طريقة أخرى... يتم استخدام اسمي من أجل الترويج لهذا الدواء... خبر كاذب، كاذب، كاذب. لا أعرف ما هو لكن لم أستخدمه يوماً".

ويشار إلى أن الفنانة أعلنت في عام 2018 سبب خسارتها للوزن الزائد. وكتبت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات: "في البدء خسرت الكثير من وزني الزائد بطريقة لا إرادية. لأنني لم أتناول الطعام بشكل كاف. والسبب مواجهتي مشكلة خاصة أدت إلى تراجع رغبتي في الأكل بعد حملي بطفلي الأول. وهكذا فقدت 17 كيلوغراماً في 4 أشهر. وبعد ذلك استعدت 6 إلى 7 كيلوغرامات ثم خسرتها بعد حملي الثاني". حسبما ذكر موقع "مجلة لها".

وذكرت حينها أنها لا تتناول أي نوع من الأدوية المنحفة بل تعتمد على الغذاء الصحي وتمتنع عن تناول المشروبات الغازية والخبز والجبنة والأطعمة الدسمة الجاهزة.