بحث السیاحة للصف الخامس الابتدائي 2020 وخطوات رفعه على موقعه المنصة Edmodo ادمودو

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر عن تحديد مهام بحثية بديًلا عن الامتحانات النهائية ورفعها عن طريق التسجيل في موقع المنصة Edmodo المنصة التعليمية الأولى في مصر ، ذهب الطلاب لإنهاء بحث السیاحة للصف الخامس الابتدائي 2020 ، حيث يبحث طلاب الصف الخامس الابتدائي عن معلومات تفيدهم في إنجاز بحث السياحة الذي كلفهم به د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وكان شوقي أعلن أن وزارة التربية والتعليم في مصر وعبر المنصة الالكترونية Edmodo موقع سيتم استقبال أبحاث طلاب المرحلة الابتدائية من تاريخ 9 مايو الجاري وحتى 16 مايو ، وذلك بديلا عن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي التي ألغيت في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا في أرجاء جمهورية مصر العربية.

وحددت وزارة التربية والتعليم أربعة أبحاث لطلاب المرحلة الابتدائية عليهم اختيار واحد منها وانجازها وتسليمها في الفترة الموضحة أعلاه، وهي بحث السياحة وبحث الطاقة وبحث المياه وبحث الصحة.

بحث السياحة للصف الخامس الابتدائي 2020 أكثر الأبحاث التي يبحث الطلاب عنه ويجمع الطلاب معلومات عن السياحة في مصر ، كذلك على الطالب أن يهتم بكتابة مقترحات تزيد من جذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى مصر.

انواع السياحة في مصر

وتنقسم أنواع السياحة في مصر إلى أربعة أقسام وهي السياحة الدينية: التي يأتي السياح إلى مصر من أجل التمتع في معرفة المواقع الدينية أو الصلاة في بعض المساجد والكنائس المشهورة والتي أبرزها الأزهر الشريف ومسجد عمرو بن العاص ومسجد ابي العباس والسيدة زينب وكنيسة مارجرجس والكثير من المساجد والكنائس الموجود في مصر، أما النوع الثاني من السياحة في مصر السياحة الترفيهية: وهي السياحة التي يتوجه السياح إلى مصر من أجل الاستمتاع بجوها المعتد وشواطئها الجميلة مثل شاطئ اسكندرية وشرم الشيخ والكثير من المناطق الأثرية مثل الأهرامات كثير من المناطق الأخرى، كما تتمتع مصر بالسياحة العلاجية وهي من أهم أنواع السياحة في مصر وھي أن يأتي السائح إلى مصر للعلاج من أمراض العظام وذلك عن طريق الدفن في الرمال والتي اشتھرت بھا سیوة والداخلة والخارجة، والنوع الرابع من السياحة في مصر السياحة الثقافية والتي يأتي السياح إلى مصر من أجل جمع معلومات ثقافية وزيارة أماكن تاريخية تربطهم بها ثقافة أو حب استطلاع او اكتشاف ويقومون بجمع المعلومات والتطاق الصور وأرشفتها.

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مقومات السياحة في مصر

تلعب السياحة في مصر دورًا مهما في الدخل القومي المصري، وتعد السياحة في مصر من أهم القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وتدر السياحة عوائد سنوية كبيرة على الاقتصاد المصري بشتى العملات الأجنبية وتحقق أعلى الإيرادات، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص عمل للشباب والمصريين بشكل عام وتعد مصر في صدارة الدول المتقدمة وأكثرها في جذب السياح على مدار العام.

ومن أبرز ما يؤهل مصر لتكون محل جذب للسياح على مستوى العالم موقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها مقومات طبيعية كثيرة كونها حلقة وصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، والتمتع بطقس ومناخ معتدل على مدار العام كما تتنوع التضاريس في مصر، وتحوي مصر العديد من المقومات الطبيعة والصناعية التي تجذب السياح مثل القرى السياحية والفنادق الكبيرة والكثير من المنشآت السياحية كما يتميز الشعب المصري بالبساطة والكرم والفكاهة وحب الضحك والعيش وتكتنز مصر الكثير من الآثار التاريخية أبرزها الآثار الفرعونية واليونانية والإسلامية.

بحث السياحة للصف الخامس الابتدائي 2020 الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم



طريقة رفع البحث على المنصة التعليمية موقع المنصة Edmodo ادمودو