إعلان موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1441 الملكية من الملك سلمان

كشفت مصادر إعلامية محلية، يوم الأحد 10 مايو 2020، عن موعد صرف ونزول مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية المقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين للمستفيدين من الضمان والتأهيل.

وذكرت المصادر أنه من المرجح أن يتم صرف المكرمة الملكية من المقدمة من الملك سلمان لمستفيدين الضمان الاجتماعي، مع بداية شهر شوال 1441، أي بعد الرابع والعشرين من مايو الجاري.

ويوم أمس السبت، أفاد حساب المواطن، بأنه تم نزول الدفعة الثلاثين من الرواتب ضمن المعايير والشروط والمتطلبات الجديدة، في وقت أتاحت تقديم طلبات اعتراض وشكاوي من خلال منصة صوتك مسموع.

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يُذكر أنه في تاريخ الخامس والعشرين من شهر أبريل المنصرم، أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رواتب ومعاشات للآلاف من مستفيدين الضمان الاجتماعي، مع بداية شهر رمضان الفضيل.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي نشرته وكالة واس آنذاك إن مخصصات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان، تم إيداعها في الحسابات الخاصة بجميع المستفيدين، موضحا أنها تجاوزت الاثنين مليار ريال.

وبحسب المصدر ذاته، فإن قرابة المليار ونصف مليار جرى إيداعها لصالح معاشات رمضان، في حين وصلت قيمة المساعدات المالية للغذاء نحو ملياري ريال، وأكثر من 350 مليون لغلاء المعيشة.

وبينت وزارة الموارد والتنمية أن معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان، تضمنت المساعدات النقدية من أجل الغذاء، وكذلك المعاش الأساسي لكل مستفيد، بالإضافة إلى دفع جزء من فاتورة التيار الكهربائي.