رابط صوتك مسموع للاعتراض على حساب المواطن الدفعة 30 في رمضان 2020

أفاد حساب المواطن، فجر يوم الأحد 10 مايو 2020، في تفاصيل موعد نزول وصرف حساب المواطن عن شهر مايو/آيار للمستفيدين من الدعم المالي خلال شهر رمضان الفضيل في محافظات السعودية.

وقال حساب المواطن عبر تويتر: بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، مشيرا إلى أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد المقبل. اضغط هنا للاستعلام.

وفي السادس عشر من شهر أبريل الماضي، بدأ حساب المواطن، باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة التاسعة والعشرين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية. اضغط هنا.

وكانت تفاصيل الدفعة التاسعة والعشرين، 2.3 مليار ريال سعودي لما يزيد عن 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن عن شهر أبريل.

وجاءت نزول الدفعة الثلاثين من حساب المواطن، للآلاف من المستفيدين، لكن هذه المرة تختلف عن السابقة، إذ أنه تم حجب بعض الاستحقاقات المالية عن الذين لم يستكملوا البيانات التي طُلبت منهم.

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واستعرب العشرات من المستفيدين، من نقصان حساب المواطن لهذا الشهر، ووجهوا العديد من التساؤلات للصفحة الرسمية بعد الاستعلام عن قيمة الصرف عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة حكوميا.

وردّ الحساب الرسمي على التساؤلات قائلا : "عزيزي المستفيد، لخدمتك بشكل أفضل يمكنك التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912 من الساعة 10 صباحاً إلى 5 عصراً ، أو عبر خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلتك من خلال الرابط. اضغط هنا".

وأشار حساب المواطن إلى أنه يتوجب على الفرد المستقل إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020 وسيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهل ومستحق، وفي حال لم يتم ارفاق المستند ستتأثر اهليته وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخراً بذلك خلال عملية التحقق من البيانات للدورة 32 لشهر يوليو.

وختم حساب المواطن: في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى ، فقد تم تعليق استقبال اي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.