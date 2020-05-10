تراند اليوم : أحمد فهمي: مسلسلي مع هيفا كان ممكن يتعرض لولا المخرج!

خرجت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، من السباق الرمضاني، بمسلسلها (أسود فاتح)، بعد توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا.

بطل العمل أمام هيفا، الممثل المصري أحمد فهمي، تحدث عن أسباب خروج المسلسل من السباق الرمضاني وقال: (كان من الممكن أن ننتهي من تصوير المسلسل منذ أسبوعين أو ثلاثة، لولا مخرجه كريم العدل).

تابع: (كريم العدل يدقق في التفاصيل بشكل كبير، وعدّل كثيرا في القصة والسيناريو والحوار، وهذا ما عطل التصوير).

مسلسل (أسود فاتح)، بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.