تراند اليوم : بعد الفيديو المخل.. عمل جديد لمنى فاروق

بعدما أثارت حالة من الجدل لفترة طويلة في مصر بسبب فيديو إباحي لها، أعلنت الممثلة المصرية منى فاروق عن عمل فني جديد تحضر له، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام”.

وكتبت الفنانة فاروق على الفيديو: “تصويري في دبي مع المطرب ماجد البنا والمخرج نور الشمالي.. مفاجأة 2020 ثقة في الله نجاح”.

وفي وقت سابق من هذا العام، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، وذلك بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعدما تمّ تداول فيديو جنسي لهما زعم أنهما كانتا فيه مع المخرج خالد يوسف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو للفنانتين والتي انتشرت بكثافة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري تم التوصل إلى أن الممثلتين ظهرتا فعلا في مقاطع مخلة وهما تطمحان للوصول إلى المزيد من الشهرة، وتم القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

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