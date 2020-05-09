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تراند اليوم : نقل بطلة الفيديوهات المخلة إلى المستشفى .. ووضعهها على جهاز التنفس الصناعي

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نُقلت بطلت مقاطع الفيديو المخل مع المخرج والبرلماني المصري إلى المستشفى.

وفي أثناء ذهاب إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، تعرضت إلى ضيق في التنفس وركنت سيارتها.

وتلاحظ للمارة وجود امرأة في سيارة تبدو عليها علامات التوعك الصحي ، فبادروا إلى إنقاذها وتبين أنها الفنانة شيما الحاج.

تم نقل شيما الحاج إلى المستشفى و وضعها على جهاز التنفس الصناعي ، إلى أن تحسنت صحتها وسمح لها الأطباء بالعودة لمنزلها.

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