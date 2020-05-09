تراند اليوم : حقيقة انتحار "منى فاروق" بطلة الفيديوهات المخلة مع "خالد يوسف"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول أنباء حول انتحار ممثلة مصرية كانت محور جدل واسع في مصر خلال الشهور الماضية بعد ظهورها في الأفلام المخلة للمخرج والبرلماني، خالد يوسف

ونفت الممثلة الشابة، منى فاروق عبر خاصية "ستوري" على تطبيق "إنستجرام" الشائعة التي راجت بشدة خلال الساعات الماضية.

ونشرت صورة تتضمن محادثة مع أحد المتابعين يسألها حول ما تردد عن شائعة انتحارها، لتقابل ذلك ضاحكة، "ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتعل أبوس إيديكم".



وكان منشور تم تداوله على نطاق واسع جاء فيه: "البقاء لله، أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نسألكم الدعاء ربنا يرحمها ويغفر لها.. حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها".

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وأخلي سبي "فاروق" سبيلها من قسم شرطة أول مدينة نصر، منتصف شهر يونيو الماضي، وسط حراسة أمنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات المخلة".

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع المخرج خالد يوسف، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وتعود الواقعة إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام؛ بعد ظهورهما في فيديو إباحي.