صورة: تفاصيل وفاة الطبيب راو فازوديفا بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت مصادر إعلامية كويتية، مساء يوم السبت 9 مايو 2020، عن ارتفاع حصيلة وفيات الأطباء في الكويت جراء إصابتهم بمرض فيروس كورونا ، وذلك بعد وفاة طبيب أسنان في مستشفى الأحمدي.

وأفادت المصادر، بوفاة ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي أثناء أداء واجبهم بمقاومة فيروس كورونا في الكويت، وهم الممرضة التشيكية مانويلا، والطبيب المصري طارق مخيمر، وطبيب الأسنان راو فازوديفا.







وكان الدكتور المصري مخيمر، قد توفي نتيجة إصابته بمرض كورونا، إذ نعاه العشرات من المشاهير في مصر والكويت، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى، منهم وزير الصحة الكويتي.

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وأكد موقع أخبار الكويت مساء السبت، وفاة ثاني طبيب في الكويت بفيروس كورونا ، وهو طبيب الاسنان راو فازوديفا أخصائي علاج أقنية الجذور من مستشفى الأحمدي.

ونشرت جمعية أطباء الأسنان الكويتية، بيان نعي، جاء فيه: نعزي أنفسنا ونعزي أسرة المرحوم وكل الكادر الطبي في وفاة الدكتور راو فازوديفا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت جمعية أطباء الأسنان أن الطبيب المتوفى راو، عمل أخصائي علاج أقنية الجذور في الصفوف الأمامية بمستشفى الأحمدي داخل قسم الأسنان، في مواجهة جائحة كوفيد 19 بالكويت.

وأشارت إلى أن الدكتور راو متواجد في الكويت منذ 15 سنة، وقد وافته المنية عن عمر يناهز 54 عاما، سائلة الله تعالى له وللجميع الرحمة والغفران. وفق ما أوردته عبر صفحتها في تويتر.