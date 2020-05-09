رابط قياس لإكمال تحديث بيانات الطلاب قبل الاختبار التحصيلي عن بعد 1441

نشرت مصادر محلية في السعودية، يوم السبت 9 مايو 2020، رابط منصة قياس لإكمال عملية تحديث بيانات الطلاب، من أجل التسجيل في الاختبار التحصيلي التجريبي، المقرر عقب عيد الفطر مباشرة.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر تويتر: عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة: تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساب الطالب الشخصي بموقع الهيئة متطلبان رئيسان لإتمام عملية التقدم للاختبار عن بعد.

وأضافت هيئة التقويم: خصصت أيام للطلاب وأخرى للطالبات: الطلاب: من 8-5-2020م إلى 9-5-2020م الطالبات: من 10-5-2020م إلى 11-5-2020م.

رابط قياس لتحديث بيانات الطلاب قبل الاختبار التحصيلي 2020 اضغط هنا

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وفي وقت لاحق، قالت هيئة التقويم : "لضمان موثوقية تأدية الاختبار التحصيلي، هيئة تقويم التعليم تقدم خدمة تحديث البيانات "عن بعد" وتستقبل أكثر من 184 ألف بريد تم توثيقها في 9 ساعات".

وأضافت: كما تم رفع الصور المحدثة وصور بطاقات الهوية في آخر خمس ساعات لـ7700 طالب وطالبة، لافتة إلى أن الخدمة تسهل التحقق عن بعد والتي كانت تتم بالحضور.

وكان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أكد في تصريحات متلفزة قبل أيام أن الاختبارات عن بعد أثبتت كفاءتها وجودتها، وهي مجربة منذ 14 سنة في 1600 منظمة حول العالم.