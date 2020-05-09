تراند اليوم : خالد يوسف يشيد بهؤلاء

رغم ابتعاده عن أجواء الفن المصري، منذ هروبه إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد تورطه في قضية الأفلام الإباحية العام الماضي، إلا أن المخرج المصري خالد يوسف، يتابع بشغف مسلسلات رمضان لهذا العام.

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أدلى يوسف برأيه حول بعض الأعمال التي شاهدها، كما أشاد بعدد من الوجوه الشابة، فكتب عبر صفحته:

(رأيت خمسة مسلسلات لهذا العام وتلك أكبر طاقة يمكن أن أمتلكها ورأيت فيهم أربعة وجوه شبابية وأخرى نسائية يجب الإنتباه لهم: محمد علاء وجه يسد فراغاً كبيراً وليس لدينا كثيرين يتمتعون بهذا الوجه في هذا السن،ولديهم المؤهلات لأدوار البطولة وتحدثت عنه من قبل.

أحمد صلاح حسني وجه نادر يؤهله لعمل نوعيات من الأدوار تعجز أن تجد من يجسدها.

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محمود حافظ ممثل عميق لا يجد حتي الان الدور الذي تظهر فيه امكانياته الحقيقية.

فاروق خالد صاحب المشهد الواحد الذي أسرني بحضوره وتحدثت عنه من قبل.

أما الوجوه النسائية الاربعة الواعدة فهن:

(بثينة توكل وصبا الرافعي وكارولين عزمي وجوري بكر) تمثيلهن هادئ ومريح وملامحهم معبرة دون إفتعال ومواصفتهم الشكلية بها مواصفات النجمات وأخطاء العمل الأول قليلة.. كل ذلك يؤهلهن أن يتصدرن لأدوار أهم، بما فيها أدوار البطولة في السنوات القليلة القادمة

وعذرا لصناع بقية المسلسلات التي لم استطع أن اشاهدها).

رغم كل القضايا التي تلاحقه يبقى رأي خالد يوسف من الآراء التي يجب أن نقف عندها ونحترمها لأنه فنان كبير.