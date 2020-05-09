وطن ع وتر 2020 الحلقة 16 السادسة عشر الجديدة عماد فراجين (شاهد كاملة)

استمرت قناة رؤيا كوميدي الأردنية، اليوم السبت، مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 16 السادسة عشر، بطولة الفنان عماد فراجين مع محمد الطيطي ومعتصم الفحماوي في فكرة وحلقة ويوميات رمضانية جديدة.

وكانت الحلقة 15 من مسلسل وطن ع وتر 2020 تحمل عنوان (عروس بيروت)، إذ بدأت بظهور الفنان الطيطي مع والدته في المنزل، وتحدثت الأخيرة أن فارس قرر يتزوج ثريا، حيث يتحدثون باللهجة اللبنانية.

الطيبي الذي كان يقوم بدور أخ فارس (عماد فراجين) رفض أن يتم هذا الزواج، كون عائلته من عائلة غنية ومن يريد الزواج منها فقيرة ودون المستوى، بداعي أنه سوف يشوه سمعتهم في بيروت.

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ثم دخلت ثريا إلى المكان وقالت إنها سمعت كل ما تم التحدث به عنها، ولحقها بعد ثوان معدودة دخول فارس عماد فراجين، ووقف أمام أهله وتحدث عنها وأنه يتمسك بها ويريدها زوجة له.

وقال عماد فراجين لأفراد أسرته إنه لم يتوقع منهم هذا الكلام، وطلب من ثريا البقاء وأنه من يقرر في هذا المنزل، ثم رد عليه شقيقه بأن هذا الحكي كان زمان، ودار الخلاف بينهما.

وبات أبو الفراجين والطيطي يعايران بعضهما البعض عن الفترة السابقة، ثم كشوا لهجتهما الأردنية الأصلية، وبات الخلاف حول من يعرف أن يمثل فيهم، وطبيعة نطق الكلمات والحروف باللبنانية.

واستمر الخلاف بين الممثلين كافة، حول من يتقن فيهم اللهجة اللبنانية بشكل كامل، قبل أن يتدخل المخرج معتصم الفحماوي ويرفض كل ما قاموا به، وطلب منهم قراءة ما هو موجود في النص.