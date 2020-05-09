تراند اليوم : تطورات قضية سما المصري وبرافو للقضاء المصري البطل

أمرت محكمة الجنح الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي عباس تأجيل محاكمة الرقاصة المصرية سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور حتى 23 مايو/آيار مع استمرار حبس المتهمة.

سما المصري عارية وادعاء ضدها بتهمة الفجور

كان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي أمر بتاريخ 24 أبريل – نيسان، بحبس سما أربعة أيام احتياطياً، ليصدر بعدها قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة قراراً بتجديد حبسها 15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات.

ومن بين التهم الموجهة للرقاصة، «اقترافها الأفعال الفاضحة المخلة، واعتداؤها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري».

المنحرفة سما المصري تحرض على الزنى ومعاشرة الحيوان

Advertisements

شكرًا للقضاء المصري الذي نعتبره مثالاً أعلى يُقتدى به لحبسه هذه المرأة التي تشكل خطرًا على الأجيال..

سما المصري تهدي الشباب مؤخرتها وملابسها الداخلية

وكنا حذرنا لمرات وأهمها هذه الدراسة العلمية:

اقرأ: سما المصري مثل المواقع الإباحية احذروها وإلا تتدمر حياتكم