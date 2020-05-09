طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم

تعد السمبوسة من الفطائر التي يتمّ تحضيرها في المنزل، ومنها باللحم المفروم، والدجاج، والجبنة، والزعتر وغيرها الكثير، وتختلف طريقة تحضيرها من منزل لآخر، بالإضافة لاختلاف طرق تحضير العجينة الخاصّة بها، وسنتعرّف في هذا المقال على طريقة تحضير السمبوسة باللحم المفروم.

عجينة السمبوسة

المكوّنات:

- أربع أكواب من الدقيق الأبيض متعدّد الاستخدامات.

- كوبان من الماء الدافئ.

- بيضة.

- نصف كوب من الزيت النباتي.

- نصف كوب من زيت الزيتون النقي.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفوريّة.

- ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاءً كبيراً وعميقاً، ونضع فيه الدقيق الأبيض المنخول، والبيكنغ باودر، والبيضة ونحرّكهم جيداً مع بعضهم البعض باستخدام ملعقة خشبية أو باستخدام أصابع اليد.

نضع الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الفاتر ونحرّكهم جيداً وبشكل سريع، ثمّ نضيفه إلى خليط الدقيق.

نبدأ بإضافة الماء إلى الخليط السابق بشكل تدريجيّ مع الاستمرار بالتّعجين بواسطة اليد أو بواسطة العجّان الكهربائي، حتّى نحصل على عجينة ليّنة وطريّة.

نغطي العجينة بغطاء بلاستيكي، ونتركها في مكان دافئ حتّى ترتاح وتتخمّر العجينة بشكل جيّد.

نبدأ بتقطيع العجينة إلى قطع دائرية الحجم، ثمّ فردها ووضع فيها خليط اللحم المفروم وتشكيلها، إمّا على شكل مثلث، أو على شكل مربّع.

نضع العجينة الجاهزة في صينيّة مناسبة ومدهونة بالقليل من الزيت النباتي. ندخل الصينيّة إلى الفرن على درجة حرارة متوسّطة حتّى تأخذ اللون الذهبي.

حشوة اللحم المفروم بالخضار.

المكوّنات:

كيلوغرام من اللحم البقري الطازج والمفروم ناعماً.

حبّتان من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

بصلة متوسّطة الحجم،

مفرومة فرماً ناعماً.

حبّتان من الفلفل الحلو الملون.

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نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

ثلاث حبات من الهيل. عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعماً.

طريقة التحضير:

نختار مقلاة مناسبة، ونضع فيها الزيت النباتي، والبصل المقطّع إلى مُكعّبات صغيرة الحجم، ونشوّحهم على نار هادئة.

نضيف اللحم المفروم إلى خليط البصل ونقلبه جيداً، ثمّ نتركها على نار هادئة لمدة عشرة دقائق.

نضيف البهارات المذكورة سابقاً جميعها إلى خليط اللحم ونقلبها جيداً، ونتركها على نار هادئة لمدّة ربع ساعة. نضيف الطماطم المقطعة إلى مربعات صغيرة الحجم، والفلفل المُلوّن، والبقدونس إلى خليط اللحم ونحرّكه جيداً، ونتركه على نار هادئة حتّى ينضج اللحم بشكل كامل.

نبدأ بحشو العجينة بخليط اللحم المفروم.





حشوة اللحم المفروم بالطماطم .

المكوّنات:

خمسمئة غرام من اللحم المفروم.

جزرة صغيرة الحجم مفرومة فرماً ناعماً.

بصله صغيرة الحجم مفرومة فرماً ناعماً.

فص من الثوم المهروس. ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

عود من البصل الأخضر المفروم.

رشّة من الملح.

حبّة من الفليفلة الخضراء المُقطّعة إلى مُكعّبات.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير:

نضع اللحم في مقلاة على النار ونقلّبه حتّى ينضج، ثمّ نرفعه عن النار ونضعه في طبق.

نقلي البصل، والثوم، والجزر، والفليفلة الخضراء والبصل الأخضر في نفس المقلاة. نضيف معجون الطماطم والملح، ثمّ اللحم ونقلّب جيّداً. ندهن عجينة السمبوسة بقليل من الماء، ثمّ نضع ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كلّ رقاقة ونغلقها على شكل مثلّث ثمّ نباشر بقليها. حسبما ذكر " موقع موضوع".

