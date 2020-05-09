كشف تفاصيل جديدة حول سحل مواطن مصري في السعودية - شاهد

كشفت مواقع إعلامية مصرية اليوم السبت تفاصيل جديدة ومثيرة حول سحل مواطن مصري في السعودية ، كان يطالب بالعودة الى القاهرة في وقت هدد بالاحتجاج امام السفارة المصرية في الرياض.

موقع إعلامية كثيرة قالت ان قوات الأمن ألقت القبض على مواطن مصري وقامت بسحله ، لأنه هدد بالاحتجاج امام سفارة بلاده في السعودية ، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الهجرة، تفاصيل موقف المصريين العالقين في السعودية، مؤكدًا على أن توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كانت واضحة بعودة جميع المصريين العالقين الذين سجلوا عبر موقع الوزارة.

وأضاف مصدر مسئول بالهجرة في تصريح لموقع القاهرة 24 المصري أنه بالفعل تم إعادة عددًا من العالقين من السعودية والإمارات، مشيرٍا إلى أنهم في الحجر الصحي بداخل المدن الجامعية الآن.

وبالنسبة لدعوات التحريض على الاحتجاجات من قبل المصريين في السعودية، أوضح المصدر، أن من يحتجون لم يسجلوا على موقع الوزارة الذي أطلقته لعودة العالقين، فضلًا عن أنهم غير عالقين.

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وأشارت المصادر، على أن الدولة لن تترك أي من أبنائها كما كانت توجيهات القيادة السياسية، بعدم التخلي عن أبناء المصريين في ظل الأمور التي تمر بها بلدان العالم المختلفة في ظل تطورات أوضاع كورونا .

فيما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالرياض، في تصريحات خاصة لجريدة الرياض، أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقيم من الجنسية العربية يحرض المقيمين من بني وطنه، على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام مصرية إن مطار القاهرة شهد، الثلاثاء الماضي، مغادرة رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما شركة مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك.