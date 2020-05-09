طريقة تحضير لازانيا بالخضار لسفرة رمضانية

تعتبر اللازانيا أكلة إيطالية الأصل، حيث أنها تتألف من الباستا، وهي عبارةٌ عن صفائحَ رقيقةٍ من المعجنات التي يتم وضع البشاميل فوقها واللحم المفروم بين كل رقيقةٍ والأخرى منها، فتكون هذه الأكلة على شكل طبقات، وانتقلت إلى كافة بلدان العالم بسبب لذة طعمها وخفتها على المعدة بالإضافة إلى سهولة إعدادها، ويمكن تناول هذه الأكلة في المطاعم المختلفة، كما يمكن إعدادها في المنزل، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكوناتها وطريقة إعدادها بالتفصيل والخطوات.



المكونات

- تسع شرائح من اللازانيا.

- حبة فلفل خضراء وحبة فلفل أحمر وحبة فلفل أصفر مفرومةٌ فرماً ناعماً.

- حبة فلفل أخضر حريف.

- ثلاث جزراتٍ متوسطة الحجم ومفرومةٌ فرماً ناعماً.

- حبة بندورةٍ مفرومةٍ فرماً ناعماً.

- بصلةٌ واحدةٌ متوسطة الحجم، ومفرومةٌ فرماً ناعماً.

- 200 غرام من الفطر المقطع لشرائح.

- كوبان وثلاثة أرباع الكوب من الحليب السائل، ويفضل أن يكون خالي الدسم.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين الأبيض.

- ملعقةٌ صغيرةٌ من ملح الطعام.

- ملعقةٌ كبيرةٌ من البهارات المشكلة.

- ملعقةٌ كبيرةٌ من أوريجانو.

- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

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- ملعقةٌ كبيرةٌ من جبن الموزاريلا المبشورة بشراً ناعماً.

- ملعقةٌ كبيرةٌ من جبن البارميزان المبشور أيضاً بشراً ناعماً.

- نصف ملعقةٍ كبيرةٍ من الفلفل الأسود.

- نصف ملعقةٍ كبيرةٍ من الزيت النباتي.

طريقة التحضير تحضير الحشوة:

* إحضار مقلاةٍ ووضع القليل من الزيت النباتي فيها وتسخينها على النار وإضافة البصل إليها وتقليبه.

* إضافة الفلفل الملون "الأخضر والأصفر والأحمر" ثم الجزر والبندورة والفطر، وتقليب المكونات جيداً.

* إضافة معجون الطماطم مع الماء لعمل صلصة.

* إضافة الملح والبهارات والفلفل الحار والفلفل الأسود، وتركها حتى يصبح القوام كثيفاً.

تحضير البشاميل:

- من خلال مزج الحليب والدقيق وخلطها جيداً، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود والأوريغانو، ووضع الخليط على النار في قدرٍ وتحريكه حتى يصبح كثيف القوام.

- إحضار صينيةٍ وسكب مزيج البشاميل، ثم ترتيب رقائق أو شرائح اللازانيا، وإضافة الحشوة فوقها ثم وضع طبقةٍ أخرى من اللازانيا وطبقةٍ من البشاميل فوقها، وتكرار العملية إلى أن تنتهي رقائق اللازانيا.

- تغطية الوجه العلوي من الصينية بالبشاميل وجبن الموزاريلا والبرميزان .

-إدخال الصينية إلى الفرن بعد تسخينه على حرارةٍ متوسطةٍ لما يقارب الأربعين دقيقةٍ أو أكثر بقليل. إخراج الصينية من الفرن ووضعها في أطباقٍ مناسبةٍ وتقديمها ساخنة.