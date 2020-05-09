تفاصيل .. شاب يقتل شقيقته طعنا في الأردن بسبب حساب فيسبوك!

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى صلاح الطالب الخميس، عشرينيا متهما بقتل شقيقته (14 عاما) بطعنه لها في ظهرها، بعد إنشائها حسابا على موقع تواصل اجتماعي على هاتفه.

وذكر موقع الغد الأردني أن المدعي العام أوقف المتهم بقتل شقيقته 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل في إطار تهمة القتل القصد، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

مصدر أمني ان الجريمة وقعت فجر الأربعاء، وتعتبر من جرائم العنف الأسري، ارتكبها شاب يبلغ من العمر 25 عاما بحق اخته الطفلة بطريقة بشعة، اذ طعنها في منطقة الظهر، تحت ذريعة انها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع تواصل اجتماعي، ما أثار غضبه.

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ووفق بيان لمديرية الامن العام، قالت إنه جرى تحويل الجثة الى الطب الشرعي، والقبض على القاتل بعد تحديد مكانه، وتحويل قضيته الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي أوقفه بجرم القتل القصد.

مصدر مسؤول بالطب الشرعي، أكد أنه بعد تشريح جثة الطفلة، تبين ان تلقت طعنة في الظهر، أدت إلى نزف دموي حاد ومن ثم الوفاة.