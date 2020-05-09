رابط الاشتراك .. موعد السحب القادم في مسابقة الحلم 2020 وطريقة التسجيل

أعلن الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب عبر قناة إم بي سي mbc، يوم السبت، عن موعد السحب القادم في مسابقة الحلم 2020، للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار أمريكي.

وقال الإعلامي الآغا في مقطع فيديو نُشر عبر صفحة "صدى الملاعب" إن موعد سحب مسابقة الحلم 2020 ستكون في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، موضحا أن هناك شخص واحد سيربح الجائزة الكبرى قبل عيد الفطر، وعدة فائزين سيحصلون على جوائز مالية قيمة.

وحول طريقة التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2020، ذكرت قناة (إم بي سي) عبر موقعها الإلكتروني إنه يجب على الراغبين في المشاركة بالمسابقة الدخول إلى رابط مسابقة الحلم، ثم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة (انضم/join) على الرقم المرادف لبلدهم.

وأضافت القناة أنه عند اشتراك أي شخص من أي مكان في العالم، سوف تصله رسالة ترحيب، تتضمن تفاصيل الخدمة، ثم يتلقى العديد من الرسائل اليومية، التي تحتوي على تفاصيل المسابقة والجوائز وقيمة وموعد السحوبات الرسمية.

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رابط التسجيل الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 اضغط هنا.

وذكرت قناة "إم بي سي" أنه يُمكن للمشاركين في مسابقة الحلم، إرسال إجابة على الأسئلة التعليمية التي يُرسلها التطبيق بشكل يومي، منوهة إلى أن اليوم الأول للتسجيل يكون مجانيا، قبل أن تكون باقي الرسائل مدفوعة القيمة.

كما يُمكن للمواطنين في مختلف دول العالم لا سيما العربية منها، الاشتراك من خلال موقع مسابقة الحلم 2020 اضغط هنا، عن طريق إدخال رقم الهاتف كاملا مع رقم الدولة (فلسطين 00970)، إذ دعت القناة الجميع للاشتراك قبل السحب النهائي.

ونبهت شبكة إم بي سي وإدارة برنامج صدى الملاعب، إلى أن جميع الرسائل التي تُبعث بعد إنتهاء سحب مسابقة الحلم، تعتبر لاغية، إذ سيتم إقامة حفل وحلقة تلفزيونية كاملة من أجل الإفصاح رسمية عن نتائج السحوبات العلنية أمام الجمهور والمشاهدين كافة.