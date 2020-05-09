فيديو رد فعل إنجي علي بعد سؤالها حول سبب وفاة شيرين المفتي

نشرت قناة القاهرة والناس عبر منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت 9 مايو 2020، مقطع فيديو من حديث الإعلامية إنجي علي عن وفاة شيرين المفتي صديقتها الراحلة.

وجاء حديث المذيعة إنجي علي خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع الإعلامية إيناس الدغيدي، إذ سألتها الأخيرة عن صديقتها إيناس المفتي، التي توفيت قبل عدة سنوات.

وكان سؤال المذيعة إيناس الدغيدي لإنجي علي: نقدر نقول إنه الحاجة الوحيدة التي كسرت إنجي هو حادث موت صديقتها شيرين المفتي، ثم أجابت : "ممكن، وحياتي اختلفت بعدها، وهي كانت أختي وكبرنا مع بعض".

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وأضافت إنجي علي : "كانت بنت كويسة وزوجة وصاحبة كويسة، هذا لخبط أشياء كثيرة في حياتي، لأني كنت أعتمد عليها في كل حاجة، واصفة إياها بأنها أفضل صديقة لها على الإطلاق.

وتابعت إنجي علي: كنا مع بعض باستمرار وهذه الحادثة كتبت مصر كلها عنها والجميع إنزعج من الحادثة وأنا تغيرت، فيما طلب الدغيدي أن توجه لها رسالة : "وحشتيني أوي أوي. ليه يا مدام إيناس كدة".

وأشارت إنجي علي إلى أن شيرين المفتي ستظل في حياتها موجودة حتى وفاتها وتلتحق بها، لافتة إلى أنها لا تزال تتحدث مع أماني والدتها التي تعتبرها مثل عائلها الثانية.

وظهرت الإعلامية والممثلة إنجي علي لدى سؤالها عن الراحلة شيرين المفتي، بشكل غير مسبوق، إذ بدت متأثرة حينما وُجه لها السؤال، ورفضت الحديث عن هذا الأمر في البداية، لأنها تعتبره ضمن حياتها الشخصية.