إعلان موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في فلسطين

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية مقرها العاصمة القدس ، يوم الجمعة، عن موعد عيد الفطر 2020 فلكيا في فلسطين، مشيرة إلى أن شهر رمضان المبارك هذا العام سيكون ثلاثين يوما.

وقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية في تصريح صحفي عبر (فيسبوك) إن الحسابات الفلكية التي قامت بها، تُشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1441 هجرية، سيولد يوم الجمعة الموافق 22 مايو/آيار 2020 الساعة 08:39 دقيقة مساءً.

واستدركت الجمعية الفلكية في فلسطين إلى أن هلال شهر شوال، لن يُشاهد في يوم الجمعة، من أي منطقة في العالم الإسلامي والعربي، متوقعا أن تكون رؤيته آنذاك مستحيلة. وفقا لها.

وبينت الجمعية أن ذلك يعود إلى غروب القمر قبل غروب الشمس وبسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس في جميع الدول العربية والإسلامية، مستطردة : "بالتالي تستحيل رؤيته، كما ستكون رؤيته غير ممكنة من أي منطقة في بقية دول العالم".

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وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية : "في يوم السبت الموافق 23 مايو/آيار 2020 من المتوقع أن يشاهد هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من كل الدول الإسلامية والعربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا".

وختمت الجمعية الفلكية الفلسطينية : "بناء على ذلك فإن شهر رمضان سيكمل 30 يوما هذه السنة"، موضحة أن يوم الأحد الموافق 24 مايو/ آيار هو غرة شهر شوال للعام 1441 هجرية وأول أيام عيد الفطر المُبارك.

يُذكر أن خبراء فلك من عدد من الدول العربية، رجحوا أيضا أن يكون اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، في الرابع والعشرين من هذا الشهر، فيما قد تكون ليلة القدر في التاسع عن من الشهر ذاته. وفق ما هو متوقع فلكيا.