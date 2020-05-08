شاهد كامل .. تفاصيل قصة فيديو القطة 2020

تفاعل العشرات من الناشطين والمشاهير في منصات التواصل الاجتماعية، يوم الجمعة 8 مايو 2020، مع قصة فيديو القطة الذي نُشر في العديد من الصفحات، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة إزاء هكذا تصرف.

وعبّر النشطاء والمشاهير عن غضبهم الشديد إزاء قيام أحد الأشخاص بربط قطة من عنقها وتعذيبها بشكل وحشي، إذ تظهر في مقطع الفيديو وهي تستغيث طالبة الرحمة، وغير قادرة على الحركة أو الفرار من الفاعل.

وأكدت أكثر من جهة عربية أن مقطع فيديو القطة المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في بلدانها، بما فيهم السلطات في مدينة طنجة المغربية التي أكدت عدم صحة ما يتم تناقله بأن هذا الفيديو في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن فيديو القطة المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ليس في أي دولة عربية، إنما في دولة هندوراس، لافتة إلى أنه لم يكن في العام الجاري أو السابق إنما يعود إلى سنة 2015.

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وعلى الرغم من أن فيديو القطة قديم، إلا أن ذلك لم يمنع المشاهير العرب من التعليق على الواقعة التي اعتبروا أنها مفجعة إلى أبعد الحدود، مطالبين السلطات أينما كانت بمعاقبة من قام بهذا التصرف الوحشي غير المنطقي.

من جانبه، نشر الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي فيديو القطة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وقال : "اتربينا من وإحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار فى قطة بسبب إنها حبستها"، مستطردا : "بس فى ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل فى كائن برئ كده". وفقا له.

كما جذب فيديو تعذيب القطة، العديد من الفنانات، بمن فيهم الممثلة الشابة ملك زاهر، التي وصفت من قام بهذه الفعلة بأنه ليس لديه رحمة ولا شفقة ولا إنسانية أو قلب أو ضمير، كونهم يعذبون "هذه القطة المسكينة" التي لم تفعل لهم أي شيء.