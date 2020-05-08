وطن ع وتر 2020 الحلقة 15 الخامسة عشر بطولة عماد فراجين - شاهد كاملة

بثت قناة رؤيا الأردنية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يوم الجمعة، الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل وطن ع وتر 2020، إذ يقود بطولته الممثل الفلسطيني عماد فراجين ومعه أبرز النجوم مثل محمد الطيطي وماجد الفحماوي وغيرهم.

الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وطن ع وتر حققت مئات الآلاف من المشاهدات منذ عرضها مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت حول عنوان (الأستاذ مفتاح)، وتحدث خلالها بشأن قضية التعليم في الدول العربية.

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وبدأت الحلقة الرابعة عشر بظهور الفنان محمد الطيبي إذ كان يقوم بدور مدير المدرسة وجاء له قرار تعيين المعلم عماد فراجين كأستاذ يحمل اسمه مفتاح يقوم بتعليم اللغة الإنجليزية.

ومع بداية الحصة الأولى له في المدرسة، أخرج الأستاذ مفتاح من حقيبته أفعى من أجل تخويف الطلبة وإدخال الرهبة في نفوسهم مع أول يوم عمل له في هذا المكان الجديد بالنسبة له.

وكتب عماد فراجين الذي يؤدي مهمة الأستاذ مفتاح، على اللوح اسم (some times) وسأل الطلاب حول معنى هذه الكلمة لكن جميع إجابات الطلبة والطالبات داخل الفصل لم تمكن صحيحة بالنسبة للمعلم.

وتلقى الأستاذ مفتاح اتصالا هاتفيا خلال الحصة، إذ كان يتحدث مع مارينا الذي يقوم به عماد الفحماوي، ثم شرح له كيفية العمل من خلال تصميم بلاط الحمام ووضعها بالشكل الصحيح في فترة العمل التي سيعمل بها.