مشاهدة الحلقة 15 الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال عبر قناة ام بي سي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعرض في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهر وفلسطين والأردن والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أصدرت نقابة الإعلاميين في جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء الماضي 29 أبريل 2020، قرارا بمنع الفنان رامز جلال من الخروج عبر وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب برنامجه الرمضاني رامز مجنون رسمي.

شاهد نت: برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الحلقة 15 الخامسة عشر رمضان 2020 كاملة

وقالت نقابة الإعلاميين في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام عربية إنها اتخذت قرارا بمنع رامز جلال الذي يبلغ من العمر 47 سنة من الظهور في أي من وسائل الإعلام التي تعمل داخل مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بجمهورية مصر قد رفضت دعويين قضائتين طالبتا بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بوقف بث البرنامج.

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ومن جهته، قال أشرف عبد العزيز، محامي الفنان رامز جلال، إن حكم القضاء الإداري الذي صدر الثلاثاء لم يفاجئه لأن هذا هو الأمر الطبيعي الذي يجب أن يحدث.

وأضاف المحامي أنهم اعتادوا مواجهة هذه القضايا منذ خمسة أعوام مع كل نسخة جديده للبرنامج، بسبب تحقيقه نسب مشاهدة قياسية.

وردا على موقف نقابة الإعلاميين في مصر بإيقاف ظهور رامز جلال، قال أشرف عبد العزيز إن "طبيعة البرنامج الذي يقدمه رامز ترفيهية ولا يمكن تصنيفه ضمن البرامج الإعلامية، ولذلك لايخضع لسلطة نقابة الإعلاميين"، مضيفا أنه رفع دعوى قضائية ضد قرار النقابة، ومن المتوقع أن يتم الحكم فيها نهاية الشهر الجاري.

وتبث قناة إم بي سي مصر، برنامج رامز مجنون رسمي طيلة شهر رمضان المبارك 2020 ، علما أنه تلقى العديد من الانتقادات بسبب الوجبة العنيفة التي يقدمها للمتابعين في الوطن العربي وسط مطالبات بإيقافه.