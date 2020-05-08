شاهد: طفل عمره عام يتزلج على الثلوج بطريقة مذهلة

تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأشقاء صغار بينهم طفل عمره عام في النمسا يماس رياضة التزلج بطريقة احترافية.

وانتقلت موهبة التزلج إلى الأطفال من آبائهم فقد علموهم كيفية التزلج على الثلوج من مرتفعات كبيرة في الجبال النمساوية، حيث يعيش الأشقاء لومي، البالغة من العمر سبعة سنوات، ومارتي، البالغ من العمر أربعة سنوات، وبيبا، البالغ من العمر عاما واحدا في ألمانيا.

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وقالت والدة الأطفال، كارولينا البالغة من العمر 38 سنة، وقد بدأت التمرين على التزلج منذ أن كانت في الثانية من عمرها: "المواظبة هو العامل الأساسي في تعليمهم (الأطفال) كيفية ركوب لوح التزلج"، وفق موقع سبوتنيك.

واستخدم الوالدان بعض الحيل لاستمرار الأطفال بالتدريب، حيث قالت كارولينا، "بدأنا بأخذ ألعابهم ودمياتهم معهم على المنحدرات. لقد جعلنا ألعابهم تتدحرج على المنحدر ليقوم الأطفال بالتزلج لالتقاطها"، بحسب ما نقلته صحيفة "مترو".

وأضافت، "كنا دائمًا نحمل القليل من المكافآت معنا، مثل الوجبات الخفيفة الصحية وأحيانًا القليل من الحلوى أيضًا، للحفاظ على مستوى التحفيز العالي. "لكن أهم شيء هو أنه مهما فعلنا، كان يجب أن يكون التدريب دائمًا ممتعًا!".