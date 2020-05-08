جريمة بشعة بالأردن: شاب يقتل شقيقته في الأردن لهذا السبب

قالت تقارير صحفية إن المدعي العام للجنايات الكبرى صلاح الطالب، أوقف شابًا متهمًا بقتل شقيقته 14 يومًا على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل القصد.

وذكرت صحيفة "الغد" أن الجريمة وقعت أمس الخميس، إذ ارتكبها شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بحق شقيقته (14 عاما) بطريقة بشعة، حيث طعنها في منطقة الظهر تحت ذريعة أنها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع تواصل اجتماعي.

وقالت إنه جرى تحويل الجثة الى الطب الشرعي، والقبض على القاتل بعد تحديد مكانه، وتحويل قضيته الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي أوقفه بجرم القتل القصد، وفق بيان لمديرية الامن العام.