متى موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في مصر

نشرت مصادر إعلامية مصرية، يوم الجمعة، توقعات علماء وخبراء الفلك، حول موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في مصر، إذ توقعوا أن تكون مدة شهر رمضان الجاري، ثلاثين يوما، وليس 29.

وذكرت المصادر أن موعد أول أيام عيد الفطر في مصر 2020 سيكون الرابع والعشرين من شهر مايو/آيار الجاري (غرة شهر شوال)، مشيرة إلى أن يوم 23 سيكون، وفق علماء الفلك، المتمم لشهر رمضان المُبارك.

وأوضحت المصادر نفسها أن هلال شهر شوال يولد عقب حدوث الاقتران بعد مغرب يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان 2020، على أن يكون 22 / 5 موعد استطلاع ورؤية ثبوت هلال شوال من عدمه. وفقا لليوم السابع.

موعد عيد الفطر 2020 في الدول العربية

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وفي سياقٍ متصل، رجح إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن يكون شهر رمضان 2020، مدته 30 يوما، على أن يكون عيد الفطر 1 شوال، يوم 23 آيار الحالي.

وقال جروان إن هلال شوال المقبل، سوف يكون قد ولد عقب غروب الشمس يوم الجمعة الثاني والعشرين من هذا الشهر، لافتا إلى أنه سيتم مشاهدته بالعين المجردة وعبر الأجهزة الحديثة يوم السبت مساءً، ليكون الأحد أول أيام العيد السعيد.

يُذكر أن غالبية البلدان الإسلامية، اتفقت هذا العام، على موعد مُحدد، لبداية شهر رمضان المبارك، في الرابع والعشرين من أبريل المنصرم، علما أن هناك دول، بدأت صيام في الخامس والعشرين؛ بسبب عدم ثبوت رؤية الهلال لديها آنذاك.

وكانت أبرز الدول التي لم يثبت رؤية هلال رمضان لديها المغرب وسلطنة عُمان، إذ لم يتم الإعلان بعد عن عدد أيام الشهر الفضيل فيها، إلا أن خبراء الفلك توقعوا بشكل أولي أن يكون ثسعة وعشرين يوما فقط، وربما يكون ثلاثين.