صورة: تفاصيل وفاة الدكتور عبدالله عاشور بفيروس كورونا

كشفت مصادر إعلامية محلية في مصر، يوم الجمعة 8 مايو 2020، عن تفاصيل خبر وفاة الدكتور عبدالله عاشور الذي نعاه عدد من المشاهير في الوطن العربي لا سيما في الكويت.

وقالت المصادر الإعلامية إن الطبيب المصري عبدالله عاشور توفي جراء إصابته بفيروس كوفيد 19 في مصر، نافية الأنباء التي تحدثت عن موته أثناء عمله في الكويت مؤخرا.

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وبحسب المصادر، فإن الآلاف من المشاهير والمدونين في موقع التواصل الاجتماعي، نعوا الطبيب عبدالله عاشور سواء كان مصريا أم كويتيا، داعين له بالرحمة والمغفرة، خاصة وأنه كان يعمل في خط الدفاع الأول بمواجهة الوباء.

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وكتبت الناشطة الكويتية أريج عبدالرحمن حمادة في تويتر: توفي الطبيب عبدالله عاشور أحد أبطال الصفوف الأولى؛ بسبب فيروس كورونا ، مستطردة : "الله يرحمه برحمته، ويغفر لك ويجعل مثواه الجنة ويصبر عائلته".

وورد عبر صفحة لجنة العباس في فيسبوك تعزية من الأستاذ عبدالله شرف في وفاة دكتور عبدالله عاشور الذي مات يوم الاثنين الماضي في مصر، مبينا أنه كان في الصفوف الأولى لعلاج المرضى من بلاء كورونا.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت شبكة رصد عبر تويتر: غير صحيح ما يجري تداوله بأن الدكتور عبدالله عاشور كويتي، فهو طبيب مصري متوفى هناك؛ بسبب الكورونا. نسأل الله له المغفرة ولأهله الصبر والسلوان. وفق الصفحة.

يُذكر أن وباء كوفيد 19 المستجد، حصد أرواح العديد من أفراد الطواقم الطبية حول العالم من مختلف الجنسيات، إذ يُحذر الأطباء، المواطنون بشكل مستمر أن هذا المرض لا يجب الاستهانة به والتعامل مع الأمر بجدية عالية.