من هو المصور الجلندي السالمي الفائز بجائزة كأس العالم للشباب 2020

أفادت مصادر إعلامية عُمانية، يوم الخميس، بأن المصور الشاب الجلندى السالمي، تمكن من تحقيق إنجازا عماني جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الشباب في سلطنة عمان.

وقال موقع الشبيبة العماني إن المصور الجلندي السالمي كتب قصة من قصص النجاح الكبيرة التي تشهدها سلطنة عمان، بعدما حصد جائزة كأس العالم للشباب لفئة تحت عمر 21 عام للتصوير الضوئي.





كما حصل السالمي على 14 قبول وميداليتين وجائزة أفضل شاب ضمن المشاركين في المسابقة التي أقيمت مؤخرا بجمهورية ألمانيا الإتحادية بإشراف المنظمة العالمية للتصوير الضوئي " الفياب". وبحسب المصدر ذاته، يعتبر المصور الشاب الجلندي السالمي أحد الشباب الموهوبين وهو طالب بالكلية التقنية بنزوى قسم الهندسة.

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وفي سياق متصل، تقدم فريق نزوى الخيري بالتهنئة للطالب الجلندى بن جمعة السالمي من الكلية التقنية بنزوى لحصوله على جائزة كأس العالم للشباب لفئة تحت عمر 21 عاما للتصوير الضوئي.

وبهذه المناسبة، قام فريق نزوى الخيري بتكريم المصور الجلندي السالمي، وذلك بدعم من مؤسسة أبو عماد الطيواني، داعية في الوقت ذاته المجتمع لدعم الإبداعات الشبابية.

كما تقدمت صفحة نخبة مغردي عمان بالتهنئة للطالب الجلندى السالمي قسم الهندسة من كلية تقنية نزوى مستوى الدبلوم لحصوله على جائزة كأس العالم للشباب لفئةعمر ٢١ عام للتصوير الضوئي.

وأوضحت الصفحة أنه حصل الجلندى على 14 قبولا وميداليتين وجائزة أفضل شاب حيث أقيمت المسابقة بألمانيا، في حين تشرف على المسابقة المنظمة العالمية للتصوير الضوئي.