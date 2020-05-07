شاهد أجمل صور القمر العملاق في ليلة 15 رمضان 2020

نشر راصدون فلكيون في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس 7 مايو 2020، صور القمر العملاق الذي يظهر في سماء مناطق مختلف من دول العالم يوم 15 رمضان 1441 هجري.

وقالت صفحة جماعة الفلك السعودية عبر (تويتر): قمر الليلة هو القمر العملاق الرابع والأخير على التوالي لعام 2020، مما يجعل هذا العام عامًا إستثنائيًا بسبب ظاهرة القمر العملاق.

وأضافت صفحة جماعة الفلك إن قمر هذه الليلة يسمى "البدر"، موضحة أنه حينما يأتي في شهر مايو يسمى (قمر الورد)؛ وذلك لأنه يأتي مُرافقًا لفترة من العام تت فتح فيها الورود.

أما الراصد لبيب، فقد أورد عدد من الصور للقمر العملاق، وكتب في تويتر: الليلة فرصة للتأمل في ملكوت الله وعظيم صنعه، سيسطع القمر العملاق ليكون في أقرب نقطة للأرض في عام 2020م.

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وبين لبيب أن القمر العملاق سيظهر هذه الليلة أكبر بـ 14%، وأكثر سطوعاً وإشراقا بـ 30%، معتبرا أنها "فرصة خلال الحجر أن نتأمل الجمال رمز القلب".

من جانبها، قالت الهيئة السعودية للفضاء عبر منصاتها الرسمية بمواقع التواصل : "يشهد العالم الليلة سطوع القمر العملاق"، منوهة إلى أن القمر سيكون في أقرب نقطة لكوكب الأرض في العام الجاري.

ويسعى الراصدون الفلكيون لا سيما أولئك الذين يمتلكون عدسات تلسكوب ومعدات حديثة إلى رصد القمر العملاق، حيث وصول ظاهرة الاقتران القمري إلى أقرب نقطة من كوكب الأرض هذه الليلة التي تصادف منتصف رمضان.