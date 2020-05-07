رابط تسجيل .. مؤسسة الضمان الاجتماعي تصدر تنويها لأبناء غزة في الأردن

أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، يوم الخميس 7 مايو 2020، تنويها مهما لجميع لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بخصوص رابط التسجيل في برامج المساعدات المعتمدة رسميا.

ووجه مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني في تصريح صحفي عبر (فيسبوك)، رسالته إلى أبناء قطاع غزة كافة وأبناء الأردنيات، ممن يواجهون مشاكل في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.





كما شملت الرسالة الذي يواجهون مشاكل أثناء تقديمهم بطلبات للاستفادة من برامج التضامن والمساندة المقدمة من الضمان الاجتماعي وفق أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020. رابط موقع الضمان الاجتماعي اضغط هنا.

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ودعت، أبناء غزة والأردنيات إلى التواصل عبر أرقام مسسة الضمان الاجتماعي للخدمات (065502626 - 065502615)، وإرسال صورة عن وثيقتهم الشخصية (البطاقة أو جواز السفر) عبر رقم واتساب 0779106242.

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، قد نشرت عبر فيسبوك، سلسلة من الأجوبة على أسئلة الراغبين في الاستفادة من برامج الضمان والمساعدة والمساندة خلال أزمة فيروس كورونا .

وجاء ضمن شروط الاستفادة أن "يكون له فترة اشتراك بالضمان الاجتماعي لا تقل عن 12 اشتراكاً سواء كانت فترة شمول اختياري أو إلزامي من خلال منشأة.

كما شددت مؤسسة الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون المشترك اختيارياً مسدد المبالغ المترتبة عليه بدل اشتراكات عن هذه الفترة على الأقل، وأن لا يزيد آخر أجر مشمول عليه بالضمان عن (500) دينارا سواء كان شموله اختيارياً أو الزامياً عن طريق منشأة.