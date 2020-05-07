ياسمين صبري ترد على صورتها بدون الشامة ومشهد رومانسي يعرضها للسخرية

ردت النجمة المصرية ياسمين صبري على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين بدأوا في تداول صورة لها بدون شامة على وجهها وفق طبيعتها الحالية، فيما ذهب آخرون إلى السخرية من ياسمين صبري بعد مشهد رومانسي جمعها بالفنان احمد مجدي خلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل فرصة تانية الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وبادرت ياسمين صبري إلى نشر صوة لها وهي طفلة صغيرة عبر حسابها على الانستجرام، دون أن تكتب أي كلمة مكتفيةً بإيموجي الخجل فقط، فيما بدت التعليقات التي انهمرت على الصورة تتساءل عن الشامة أو الحسنة الموجودة الآن على وجه ياسمين صبري ومدى طبيعتها، فالبعض وصفها بغير الحقيقية، لكن ياسمين لم ترد على أي من التعليقات.

وكانت ابنة عمة الممثلة المصرية قد نشرت مؤخراً عدة صور قديمة لها أثناء حضورها حفل زفاف خالتها، حيث أطلت من خلالها بفستان أبيض اللون، ليشتعل التساؤل حول سبب عدم ظهور شامتها أعلى شفتيها.

إلى ذلك حملت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل فرصة تانية مشهدًا أثار حفيظة الكثير من المتابعين على منصات التواصل حيث تسبب مشهد رومانسي "تبادل الاعتراف بالحب بين ملك وزياد" تم تصويره على الطريق السيارات وسط السيارات في سخرية الجمهور الذي قام بتشبيه قصة حب ملك وزياد بمشهد آخر من فيلم اللمبي ليؤكدوا أن تصرفات زياد المجنونة تشبه تصرفات اللمبي تجاه عروسه نوسة.