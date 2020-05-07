وطن ع وتر 2020 الحلقة 14 الرابعة عشر بطولة عماد فراجين - مشاهدة كاملة

نشرت قناة رؤيا كوميدي الفضائية الأردنية، يوم الخميس، مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 14 الرابعة عشر، حيث جاء فيها متعة وإثارة في موضوع جديد بعد المتابعة الواسعة للحلقة الماضية بعنوان عايد زعلان.

وكانت الحلقة 14 من مسلسل وطن ع وتر بعنوان (عايد زعلان) إذ كان يقول في بدايتها كلمته الشهيرة (ميل ابو احمد) وكان يغني أثناء تواجده في منتصف الشارع، كنا ستة صرنا سبعة. أجا أبو طارق ويكمل الأغنية.

(فور نشرها) مشاهدة الحلقة 14 وطن ع وتر 2020 اضغط هنا.

ثم جاءت له افتكار شقيقته وهي مضروبة من زوجها، حيث عمل عماد فراجين على جمع أصدقائه من أجل الذهاب إليه كي يرد حق واعتبار شقيقته التي تعرضت للاعتداء والاهانة، لكن يحدث ما كان متوقعا.

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وذهب مع شقيقه الفنان الطيطي من أجل الذهاب إلى بيت شقيقته وضرب زوجها الذي اعتدى عليها، لكنه بمجرد أن وصل، هرب صديقه وبقي هو وحيدا في المواجهة، ليضربه كما حدث مع أخته.

وحينما وصل عايد إلى منزل زوج أخته (المخ) وجده يضرب رجل آخر مسن ويلقنه درسا قويا، لكنه لم يتراجع وقال له إنه ليس كل الأسود يؤكل لحمها ولا أحد يتدخل، ثم تلقى الضربة.

وقال: عايد تعلم عليه يا أردن. عايد تعليم عليه يا فلسطين ويا عرب، فيما ذهب محمد الطيطي إلى افتكار وتساءل لماذا رفضته وفضلت أن تتزوج ذلك الذي اعتدى عليها.

وفي الختام، اصطحب عماد فراجين عددا من الأطفال ثم توجه إلى زوج شقيقته لرد اعتباره، واستمر في ذلك إلى أن تمكن من ضربه والقضاء عليه بالضربة القاضية أمام منزله.