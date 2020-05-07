شاهد: تفاصيل وفاة رئيفة النورى والدة زوجة عمرو دياب

كشفت مصادر عائلية، يوم الخميس 7 مايو 2020، عن تفاصيل خبر وفاة والدة زوجة عمرو دياب سابقا زينة عاشور، وجدة أبنائه الذين يظهرون في الصورة، والتي نعاها العشرات من الممثلين والمطربين.

وقالت كنزي دياب نجلة المطرب عمرو دياب إن جدتها رئيفة النوري، توفيت، إذ نشرت لها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع انستغرام، نعتها من خلاله وتلقت التعازي من الممثلين والمتابعين.

يُذكر أن زينة عاشور، هي ثاني زوجات الفنان عمرو دياب، عقب طلاقه للممثلة شيرين رضا، إذ أنجب منها بنتين وهن جنا وكنزي، بالإضافة إلى عبدالله.

وأوردت جنا دياب، مقطع فيديو مسجل عبر إنستغرام، وقالت : "أحبك تيتا، أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وأبناء عمومتي".

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وأضافت جنا دياب : "أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، علك ترقدي في سلام وسعادة. أحبك تيتا". كما فعل شقيقها عبدالله ذات الأمر، بنشره مقطع فيديو لوالدة والدته وكتب : "سنفتقدك أكثر مما تتخيلي تيتا، نتمنى أن تبقى روحك في سلام".

ويمتلك الفنان عمرو دياب شعبية واسعة جدا ليس فقط في مصر إنما في الوطن العربي والعالم، لذا ظن المتابعون بعد إعلان خبر وفاة حماته، أن اسمه المستهدف والمقصود، قبل أن يخرج أبنائه بمقاطع فيديو ينعون فيها جدتهم والدة أمهم.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان عمرو دياب الذي يُلقب بـ"الهضبة" يبلغ من العمر 58 سنة، فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، وتزوج عدة مرات، بدءا مع شيرين رضا، ثم زينة محمد عاشور، وحاليا مع الممثلة الشابة دينا الشربيني.