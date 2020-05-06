رقم سمسا واتس .. سمسا إكسبريس تصدر توضيحا بشأن شحنات العملاء

نشرت شركة سمسا إكسبريس، يوم الأربعاء 6 مايو 2020، توضيحا للعملاء في المملكة العربية السعودية، بشأن سبب تأخر إرسال وشحن بضائعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت شركة سمسا إكسبريس عبر تويتر: في ظل التطورات المستمرة والمتعلقة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبسبب القيود المختلفة على الحركة التي تفرضها الدول في جميع أنحاء العالم، يرجى العلم بأنه قد يطرأ تأخير على خدماتنا للتوصيل والاستلام.





وأضافت شركة سمسا أن "الظروف التي نعيشها جميعًا والخارجة عن إرادتنا أدت إلى صعوبة التوصيل والاستلام"، مستطردة : "لن نذخر اي جهد لخدمتكم اطمئن شحناتك بالطريق إليك وماهي الا فترة وتعدي ان شاء الله كلنا لأجل الوطن وكلنا مسؤول".

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يُذكر أن مؤسس شركة سمسا ورئيسها المهندس سلطان بن محمد العذل، كان قد توفي يوم الثاني عشر من شهر أبريل، إذ كان قد حقق نجاحات كبيرة على الرغم من أنه مُقعد ويعاني من إعاقة دائمة.

وتقوم شركة سمسا كما كل شركات الشحن في العالم بالوقت الحالي، بعمليات تعقيم واسعة على جميع المنتجات والبضائع التي تصلها، وذلك في إطار استمرارها بتطبيق أعلى معايير السلامة في كل مرافقها.

وأوردت عبر موقعها الرسمي، رقم شركة سمسا على واتساب، وهو (966112892999) إذ أنها تتواصل مع جميع العملاء من خلال المنصة الخاصة في موقع تويتر وكذلك كل التطبيقات المتاحة في الفترة الحالية.

جاء ذلك، بعد أن أطلق الآلاف من الناشطين في تويتر، حملة تستهدف الشركة بعنوان (سمسا تسحب على العملاء)، إذ أرفقوا صورا تُظهر تكدس المشتريات لديها في مستودعاتها منذ فترة طويلة، دون إرسالها إلى العملاء المتعاملين معها.