تفاصيل وفاة الملياردير شهير دميتري بوسوف

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بوفاة الملياردير الروسي دميتري بوسوف في منزله الريفي القرب من العاصمة الروسية موسكو، حيث عثر عليه مصاب بعيار ناري في الرأس، وكان بجانبه مسدس من نوع Glock 19 gen 4.

وبحسب مجلة فوربس الروسية، فإن لجنة التحقيق الروسية قالت إن أقارب بوسوف وجدوه ميتا فجر اليوم الأربعاء في منزله ، حيث يعد بوسوف أكبر مساهم ورئيس مجلس إدارة مجموعة "آلتيك" لتعدين الفحم المسيطرة على شركة "سيب أنتراتسيت" الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الفحم الحجري من نوع UHG وأكبر منتج للفحم المعدني.

وشغل الملياردير الروسي دميتري بوسوف الرجل البالغ 52 عاما من العمر، المرتبة الـ86 في قائمة أغنى أغنياء روسيا في العام 2020، بثورة قدرتها المجلة بـ1.1 مليار دولار ،وفرت العائدات من هذه الشركة 90% من رأسمال بوسوف.