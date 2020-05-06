فيلم في الفضاء .. توم كروز في نقلة نوعية بأفلامه

قام الممثل الأميركي توم كروز بإجراء محادثات مع رجل الأعمال الرائد في مجال الفضاء، أيلون ماسك، في إطار خطة لتصوير فيلم في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

ووفقاً للتقارير، فإن النجم الهوليوودي توم كروز، بطل سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، يعمل مع مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، على مشروع مع وكالة ناسا لتصوير فيلم روائي طويل باستخدام سفينة فضاء قامت بتطويرها شركة إيلون ماسك.

وإذا ما حصل الفيلم على الضوء الأخضر، فسيكون هذا الإنتاج هو أول فيلم للمغامرة والإثارة يتم تصويره في الفضاء الخارجي، وفق موقع سكاي نيوز.

ويدور حالياً الكثير من النقاش بشأن كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.

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ويحاول فريق العمل، الذي أنتج سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، التي قام النجم توم كروز ببطولتها، أن يجعل المشروع آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى، خصوصا أن هذا النوع من الأفلام يستند إلى المغامرة.

ولا يعتقد أن المشروع هو واحد من سلسلة مهمات توم كروز "المهمة المستحيلة"، التي تجعله يؤدي أعماله المثيرة التي لا تمضي، في كثير من الأحيان، من دون إصابات.

فقد تعرض كروز إلى كسر في الكاحل، بينما كان يقفز من سطح إلى آخر، خلال تصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة.. السقوط"، والذي عرض في السينما في يوليو عام 2018.

يشار إلى أنه من المقرر إطلاق أول مجموعة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سبيس إكس" في 27 مايو.