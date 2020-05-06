الاكثر اثارة : كيت وأفضل جمال طبيعي

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تمكنت الممثلة البريطانية الحسناء كيت وينسليت، التي حازت جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "القارئ"، من الحصول على لقب "صاحبة أفضل جمال طبيعي" في استطلاع شمل 3000 رجل وامرأة. وأفادت صحيفة "صن" البريطانية أن الاستطلاع قد امتدح كيت لامتلاكها "ملامح إنجليزية جميلة أصيلة لا تحتاج إلى الكثير من مساحيق التجميل كي تبدو مذهلة.

وبذلك تفوقت كيت على النجمة الأسطورية صاحبة الوجه الفتان أودري هيبورن وعارضة الأزياء البريطانية كيلي بروك والمغنية شيريل والنجمة أنجيلينا جولي والممثلة والمغنية الأميركية سكارليت جوهانسون. واللافت في هذا الاستطلاع هو تراجع أنجيلينا رغم انتزاعها لقب "أجمل امرأة في العالم" في استفتاء أجرته مؤخرا مجلة "فانيتي فير".