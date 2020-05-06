الاكثر اثارة : هايدي كلوم "أخطر المشاهير" على الإنترنت

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تتعرف أكثر على هايدي كلوم؟.. إنها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، شاركت مؤخراً في تقديم برامج تلفزيونية واقعية، تتميز بجاذبية ساحرة خطفت قلوب الملايين، ولكنها في الوقت نفسه تُعد "أخطر" شخصية قد تهدد مستخدمي الإنترنت بمختلف أنحاء العالم.

وبحسب قائمة "أكثر المشاهير خطورة"، التي تصدرها شركة "مكافي" لبرامج الحماية الإلكترونية سنوياً، جاءت العارضة الألمانية في الصدارة، لتحل مكان النجمة الأمريكية كاميرون دياز، كأخطر المشاهير على الإنترنت، التي يرتبط اسمها بمواقع قد تحتوي على برامج تجسس، أو فيروسات مدمرة.

وتعتمد القائمة على رصد المواقع التي قد تقود إليها عمليات البحث عن أسماء المشاهير على الشبكة الإلكترونية، والتي يلجأ إليها بعض مستخدمو الإنترنت، من خلال إغراء مستخدمين آخرين بالحصول على معلومات وصور للمشاهير، وعند الضغط عليها يتم تحميل برامج "خبيثة" تضر بأجهزة الكمبيوتر.

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وقالت مديرة أبحاث الأمن الإنترنت في شركة "مكافي"، بولا غريف: "بينما أصبحت أكثر أماناً بشكل طفيف عن العام الماضي، فإن عمليات البحث عن أسماء المشاهير ما زالت تؤدي إلى نتائج خطيرة."

وتابعت بقولها: "يجب أن يدرك العملاء، بشكل خاص، المحتويات الضارة التي تختبئ في أماكن 'صغيرة'، مثل عناوين المواقع المختصرة، التي يمكن أن تنتشر فيروسيا في مواقع الشبكات الاجتماعية، أو عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية من الأصدقاء."

وحلت كلوم، التي عملت في كعارضة لأزياء "فيكتوريا سيكرت" النسائية، وتقدم حالياً برنامج "مشروع المدرج" Project Runway، في المرتبة الأولى للقائمة، بعدما تبين أن البحث عن اسمها يتضمن مخاطر الدخول إلى مواقع "خبيثة"، بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة.

وحلت كاميرون دياز في المرتبة الثانية، بينما جاء الزميل بيرز مورغان، مقدم البرامج الشهير على شبكة CNN، وأحد فريق التحكيم ببرنامج America's Got Talent، للكشف عن المواهب، في المركز الثالث، في واحدة من كبرى المفاجآت التي كشفت عنها القائمة.