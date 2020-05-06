1 89 رفضت المغنيَّة البريطانيَّة شيريل كول عرضًا بحوالي مليون دولار للظهور عارية في مجلة "بلاي بوي". وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أنَّ بلاي بوي قدَّمت العرض لكول للظهور عاريةً كما فعلت نجمات أخريات مثل كيم كارديشان وكيلي بروك. غير أنَّ صديق مقرَّب من كول قال "إنَّ شيريل تشعر بالإطراء من العرض غير أنَّها لطالما عارضت الظهور عارية على غلاف المجلات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر اثارة : شيريل كول رفضت مليون دولار للظهور عارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.