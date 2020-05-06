الاكثر اثارة : ايفا اللاتينية الاجمل

1 85 صنّفت مجلة "بيبول" الأميركية بنسختها الاسبانية الخميس الممثلة ايفا لونغوريا بطلة سلسلة "ديسبرات هاوس وايفز" (ربات منازل يائسات) من بين أجمل 50 شخصية من أصول لاتينية. وظهر على غلاف المجلة بالاضافة الى لونغوريا، المغني الشهير ريكي مارتن وسيلينا غوميز وفريدي رودريغيز، والممثلة آنا دي ريغيرا ومايتي بيروني وملكة جمال الكون دايانا ميندوزا على شاطئ ميامي. ولفتت المجلة الى أنها انتقلت بين لوس أنجلس وميامي ونيويورك والمكسيك لتصوير المشاهير الـ50، مركّزة على ثلاث ميزات هي الجمال الطبيعي والانتماء الى الجيل الجديد والكلاسيكية الهوليوودية.

ومن بين الشخصيات الـ50 الذين اختارتهم "بيبول"، ليلي استيفان وأراسيلي أرامبولا وويليام ليفي وانطوني روميو سانتوس، وكريستوفر فون اوكرمان وكارلا مونرويغ وليليا لوتشانو وايدي بيولين سوتيلو.

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