الاكثر اثارة : نجاحات إيرينا

اختارت المؤسسة الايطالية "انتيميسيمي Intimissimi" ، المتخصصة في الملابس الداخلية للنساء، عارضة الأزياء الحسناء إيرينا شايك لتكون سفيرتها الجديدة في عالم الموضة.

وتحصد إيرينا في الشهور الأخيرة نجاحات متوالية وأضحت من الأسماء الوازنة داخل دور الموضة والماركات العالمية، وتلقى حبيبة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو اهتماما كبيرا من طرف وسائل الاعلام المتخصصة في أخبار النجوم والمشاهير.

وتتسابق المجلات للفوز بلقاء مع إيرينا واحتضان صورتها على الغلاف، وفي هذا الصدد ستكون الحسناء الروسية ضيفة شرف على غلاف مجلة "إيل ELLE" ، النسخة الاسبانية، لشهر نونبر المقبل، كما ستظهر ايضا على غلاف مجلة " هيربيرس بازار Harper's Bazaar "

وعلى صعيد آخر، شوهد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، وحبيبته في مدريد وهما يحاولان الهرب من عدسات الباباراتزي. وقفز الثنائي من سيارة رياضيَّة بيضاء بسرعةٍ هائلةٍ، كما قامت ايرينا بتغطية فستانها كي لا تلتقط عدسات الكاميرا أي صورة غير لائقة، وهي تترجل من السيارة.