الاكثر اثارة : ثري عربي يشتري قطعة من ملابس لاعبة التنس كورنيكوفا الداخلية بـ30 ألف دولار

أكدت وسائل إعلام روسية أن مسؤولين في حكومة عربية قاموا مؤخرا بتوبيخ رجل أعمال يجمل جنسية نفس الدولة بعدما إكتملت لديهم الصورة حول قيامه بدفع مبلغ 30 ألف دولار أميركي لشراء قطعة من الملابس الداخلية لنجمة التنس السابقة اللاعبة الروسية آنا كورنيكوفا.

رجل الأعمال العربي لقي استهجانا كبيرا حتى من أوساط أوروبية، وطالبت شخصيات مسؤولة أن يتم الحجر على أمواله بدلا من "أن تبدد بهذه الطريقة المقززة" على حد تعبيرهم، خاصة وأن صحيفة أوروبية نشرت صورته واسمه كاملا، وقد وبخ بشدة على ذلك من كبار المسؤولين في بلاده، بحسب ما نشرت وسائل إعلامية غير عربية.

وكانت لاعبة التنس الجميلة المعتزلة آنا كورنيكوفا عرضت بعضا من ملابسها الداخلية للبيع "رمزيا" ضمن حملة تبرع قامت بها لصالح جمعيات خيرية، وأكد مصدر مقرب منها أن القطعة التي بيعت بمبلغ 30 ألف دولار هي سروال داخلي من الحجم الصغير، واللاعبة لا تتحمل أي مسؤولية عن قيام شخص مهووس بدفع هذا القدر من المال في قطعة ملابس مستعملة، تباع جديدة في الأسواق بمبلغ 13 دولار فقط.

وأضاف المصدر أن آنا كورنيكوقا تتبرأ من أي أفكار مريضة ربما تكون دفعت هذا الرجل أو غيره للقيام بمثل هذه الأعمال.