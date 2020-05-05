تراند اليوم : محمد وزيري وأول ردة فعل بعد اتهام هيفا له

بعدما حررت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محضراً يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري، رد الأخير على هذا التصرف المفاجئ.

قال وزيري: (تفاجأت مثل الآخرين بالأخبار الذي تم تداولها حاول اتهام هيفا لي بسرقة 63 مليون جنيهاً من أموالها الخاصة).

تابع: (لم أكن مديراً لأعمال هيفا من الأساس، وطلبت من المحامي الخاص بي متابعة هذا المحضر).

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هيفا اتهمت وزيري في المحضر، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بعدما أن عقدت معه توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.